«Ожидал, что лёд будет хуже». Крылов — о тестовом матче на новой арене в Омске

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о льде на новом стадионе клуба «G-Drive Арена» в Омске.



«Я ожидал, что лёд будет хуже, но лёд катит. Хотя он ещё технический, с ним ещё работать. Но надо отдать должное ребятам, которые готовили поляну.



Давал ли Боб Хартли установку перед тестовым матчем? Да, была очень глубокая речь человека, который отдал четыре года «Авангарду». Он был здесь на предыдущей арене, при нём она улучшилась. Он приехал сюда, когда мы за три года с нуля построили новую арену, Боб высказал удивление, какими быстрыми темпами всё строилось. Хартли пожелал нам удачи, сказал играть очень активно. Мы все посмеялись, была весёлая и добрая атмосфера. Поэтому мы были готовы и сразу же забросили шайбу.



КХЛ ещё не приняла арену, мы попросили ещё неделю, нам нужно доработать свет, звук, довести до ума лёд. Перед матчем МХЛ они приедут и примут арену. К 1 октября всё будет готово, у нас других вариантов нет», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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