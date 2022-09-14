Крылов анонсировал изменения в тренерском штабе «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о возможных изменениях в тренерском штабе команды. Омичи провели пять матчей в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, и в каждом из них потерпели поражения.



«Планируется ли усилить тренерский штаб Дмитрия Рябыкина опытным специалистом? У нас, скорее всего, будет изменение в тренерском штабе. Я думаю, что через несколько дней мы объявим об этом», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вчера, 13 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0).