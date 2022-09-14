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«Автомобилист» нанёс «Спартаку» второе поражение в сезоне, Широков оформил хет-трик

«Автомобилист» нанёс «Спартаку» второе поражение в сезоне, Широков оформил хет-трик
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Вишневский, Хохлачёв) – 15:55 (5x4)   1:1 Широков – 18:20 (5x5)   2:1 Широков (Валк, Мэйсек) – 39:54 (5x4)   3:1 Хрипунов – 49:08 (5x5)   4:1 Широков – 59:40 (en)

На 16-й минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, вывел красно-белых вперёд. На 19-й минуте Сергей Широков сравнял счёт. За шесть секунд до завершения второго периода Широков оформил дубль, забросив в большинстве. На 50-й минуте Степан Хрипунов в третий раз поразил ворота московской команды. Точку в матче поставил Широков, оформивший хет-трик, забив в пустые ворота бывшего клуба на последней минуте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет с «Сибирью». «Спартак» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 16 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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