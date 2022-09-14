Главный тренер «Спартака» назвал переломный момент в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:4).



«Хороший матч, все 60 минут — с первой смены до последней. Во втором периоде схватили ненужное удаление в зоне атаки, соперник тут же наказал. Это был переломный момент, ребята старались, всё-таки третья встреча на выезде, усталость накапливается. Некогда раскисать, надо готовиться к следующему матчу.



Не была ли игра недостаточно креативной? У нас есть план на игру, и он даёт результат. Сегодня не получилось, было много индивидуальных ошибок. Я доволен ребятами, они стараются все 60 минут, где-то везение было на стороне соперника.



Дебют Рубцова? Попробовали его во втором звене, Старченко с травмой, Демков вышел 13-м форвардом, мы его раздели на случай, если у Рубцова не пойдёт игра. У нас много молодых ребят, проводим ротацию, никому не даём засиживаться, закисляться. Поставили более свежего игрока, посмотрели. Неплохо сыграл, будем дальше смотреть, думать», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.