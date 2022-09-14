Форвард «Автомобилиста» Широков установил уникальное достижение КХЛ в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков установил уникальное достижение КХЛ в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», сообщает телеграм-канал лиги.
Российский форвард забросил три шайбы в ворота бывшего клуба. Благодаря этому Широков стал первым игроком Континентальной хоккейной лиги, оформлявшим хет-трик за четыре разные команды:
1. За «Авангард» — 13.09.2014;
2. За СКА — 08.09.2017;
3. За «Спартак» — 26.10.2021;
4. За «Автомобилист» — 14.09.2022.
Напомним, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
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