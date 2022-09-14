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ЦСКА дважды отыгрался в матче с «Витязем» и одержал четвёртую победу в сезоне

ЦСКА дважды отыгрался в матче с «Витязем» и одержал четвёртую победу в сезоне
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал подольский «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Волгин, Руа) – 15:14 (5x5)   1:1 Григоренко (Нестеров, Юртайкин) – 26:48 (5x4)   1:2 Бородкин (Авцин, Яремчук) – 31:35 (5x5)   2:2 Плотников (Нестеров, Классон) – 45:37 (5x5)   3:2 Провольнев (Соркин, Диц) – 52:10 (5x5)   4:2 Полтапов – 52:26 (5x5)

На 16-й минуте Скотт Уилсон вывел подольскую команду вперёд. На 27-й минуте Михаил Григоренко сравнял счёт, отличившись в большинстве. На 32-й минуте Артём Бородкин во второй раз поразил ворота Александра Шарыченкова. На 46-й минуте Сергей Плотников восстановил равенство в счёте, забив при игре «шесть на пять». На 53-й минуте Владислав Провольнев вывел ЦСКА вперёд. Через 16 секунд Прохор Полтапов увеличил преимущество армейцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 17 сентября в Ярославе сыграет с «Локомотивом». ЦСКА 18 сентября примет «Сочи». Оба матча состоятся 4 сентября.

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