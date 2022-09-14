Московское «Динамо» одержало пятую победу в сезоне, всухую обыграв «Сочи»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 35-й минуте Владислав Кодола вывел московскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Джиошвили и Павел Кудрявцев. На 59-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла удвоил преимущество «Динамо». Константин Волков оформил шат-аут.

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Отметим, что для сочинцев это поражение стало четвёртым в сезоне. Подопечные Андрея Назарова одержали лишь одну победу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Динамо» примет СКА. Обе встречи состоятся 16 сентября.