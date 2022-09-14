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Московское «Динамо» одержало пятую победу в сезоне, всухую обыграв «Сочи»

Московское «Динамо» одержало пятую победу в сезоне, всухую обыграв «Сочи»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кодола (Джиошвили, Кудрявцев) – 34:42 (5x5)   2:0 Рашевский (О'Делл) – 58:30 (en)

На 35-й минуте Владислав Кодола вывел московскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Джиошвили и Павел Кудрявцев. На 59-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла удвоил преимущество «Динамо». Константин Волков оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что для сочинцев это поражение стало четвёртым в сезоне. Подопечные Андрея Назарова одержали лишь одну победу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Динамо» примет СКА. Обе встречи состоятся 16 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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