Московское «Динамо» одержало пятую победу в сезоне, всухую обыграв «Сочи»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
На 35-й минуте Владислав Кодола вывел московскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Джиошвили и Павел Кудрявцев. На 59-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла удвоил преимущество «Динамо». Константин Волков оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что для сочинцев это поражение стало четвёртым в сезоне. Подопечные Андрея Назарова одержали лишь одну победу.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Динамо» примет СКА. Обе встречи состоятся 16 сентября.
- 14 сентября 2022
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