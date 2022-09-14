Судьи выписали Коршкову «5+20» за удар клюшкой в область паха. СКА реализовал большинство

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

На 49-й минуте нападающий ярославцев Егор Коршков на пятачке СКА ударил клюшкой защитника Андрея Педана. Судьи посмотрели повтор и выписали форварду «Локомотива» «5+20» за удар клюшкой, пришедшийся в область паха. В это время железнодорожники играли в большинстве из-за удаления Никиты Комарова — также за удар клюшкой.

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Отметим, что СКА смог реализовать численное большинство. На 52-й минуте Марат Хайруллин сравнял счёт.