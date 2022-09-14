Судьи выписали Коршкову «5+20» за удар клюшкой в область паха. СКА реализовал большинство
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
На 49-й минуте нападающий ярославцев Егор Коршков на пятачке СКА ударил клюшкой защитника Андрея Педана. Судьи посмотрели повтор и выписали форварду «Локомотива» «5+20» за удар клюшкой, пришедшийся в область паха. В это время железнодорожники играли в большинстве из-за удаления Никиты Комарова — также за удар клюшкой.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что СКА смог реализовать численное большинство. На 52-й минуте Марат Хайруллин сравнял счёт.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
22:46
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:15
-
22:07
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:23
-
21:10
-
20:50
-
20:34
-
20:25
-
20:21
-
20:18
-
20:11
-
19:53
-
19:12
-
18:21
-
18:19
-
18:08
-
17:56
-
17:27
-
16:58
-
16:39
-
16:02
-
15:34
-
15:17
-
14:41
-
14:11
-
14:00
-
13:03
-
12:42
-
12:19
Партнерский контент