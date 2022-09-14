СКА на 59-й минуте вырвал победу в матче с «Локомотивом», выиграв в шестой раз подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

На 19-й минуте Валентин Зыков, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Марат Хайруллин и Игорь Ожиганов. На 24-й минуте Максим Шалунов сравнял счёт. На 38-й минуте Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова оформил дубль. На 49-й минуте Марат Хайруллин с передачи Игоря Ожиганова восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте Михаил Воробьёв вывел армейцев вперёд.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА, выигравший все шесть встреч в сезоне, 16 сентября в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» 17 сентября примет «Витязь».

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