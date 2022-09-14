Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер московского «Динамо» высказался о травме ключевого форварда команды

Главный тренер московского «Динамо» высказался о травме ключевого форварда команды
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче с «Сочи» (2:0) высказался о травме форварда Якоба Лильи.

«Хорошая игра с очередным быстрым соперником. Но сейчас все играют быстро. По содержанию и самоотдаче вопросов нет, единственное — по исполнению… Были моменты в завершении, где могли получше сыграть. А так всё хорошо — идём дальше.

Травма Лильи? Понимания сейчас нет, завтра всё будет понятно. Там травма ноги, и всё поймём завтра, когда будет проведено обследование», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Новость по теме
СКА на 59-й минуте вырвал победу в матче с «Локомотивом», выиграв в шестой раз подряд
Новость по теме
Московское «Динамо» одержало пятую победу в сезоне, всухую обыграв «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022