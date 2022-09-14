Главный тренер московского «Динамо» высказался о травме ключевого форварда команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче с «Сочи» (2:0) высказался о травме форварда Якоба Лильи.
«Хорошая игра с очередным быстрым соперником. Но сейчас все играют быстро. По содержанию и самоотдаче вопросов нет, единственное — по исполнению… Были моменты в завершении, где могли получше сыграть. А так всё хорошо — идём дальше.
Травма Лильи? Понимания сейчас нет, завтра всё будет понятно. Там травма ноги, и всё поймём завтра, когда будет проведено обследование», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
- 14 сентября 2022
-
23:08
-
23:01
-
22:58
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:15
-
22:07
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:23
-
21:10
-
20:50
-
20:34
-
20:25
-
20:21
-
20:18
-
20:11
-
19:53
-
19:12
-
18:21
-
18:19
-
18:08
-
17:56
-
17:27
-
16:58
-
16:39
-
16:02
-
15:34
-
15:17
-
14:41
-
14:11