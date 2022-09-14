Главный тренер московского «Динамо» высказался о травме ключевого форварда команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче с «Сочи» (2:0) высказался о травме форварда Якоба Лильи.

«Хорошая игра с очередным быстрым соперником. Но сейчас все играют быстро. По содержанию и самоотдаче вопросов нет, единственное — по исполнению… Были моменты в завершении, где могли получше сыграть. А так всё хорошо — идём дальше.

Травма Лильи? Понимания сейчас нет, завтра всё будет понятно. Там травма ноги, и всё поймём завтра, когда будет проведено обследование», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).