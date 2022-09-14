Р. Ротенберг — о матче с «Локомотивом»: как говорил Суворов, заманивали очень долго

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче с «Локомотивом» (3:2).

«Очень сложная встреча, серьёзно готовились, понимали, что будет тяжело. В Ярославле всегда хорошая атмосфера, болельщики болеют — это то, что нужно для развития хоккея. Мы понимали, что у «Локомотива» сильный тренерский штаб, мощная, хорошо физически подготовленная команда. Опытные ребята, здорово играют. Мы хорошо подготовились. Да, первые два периода не показывали свою игру, у нас молодая команда. Потом поговорили с ребятами, выполнили установку в третьем периоде. Ребята молодцы, уже послезавтра у нас очень важная встреча.

Сегодня для нас был самый серьёзный экзамен, мы это понимали. Хорошо знакомы с Игорем Никитиным, я прекрасно понимаю, какого уровня это специалист. Понимали, с какой системой играет «Локомотив», вскрывали оборону. Первые два периода будем разбирать — это не наша игра. И вбрасывания все проиграли, и в силовой борьбе уступили. Да, это самая тяжёлая встреча для нас, но следующий матч будет ещё тяжелее, поэтому не расслабляемся.

Вы же видели счёт, значит, перестановки в звеньях сработали. Хорошие варианты, и ребята молодцы, среагировали. Попробовали разные сочетания, полностью перегруппировались. Где-то на этом и поймали соперника, он этого не ожидал. Как говорил полководец Александр Васильевич Суворов, заманивали очень долго. Слишком долго заманивали, это опасно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.