Р. Ротенберг о «5+20» Коршкова: судейство не комментирую, надо поговорить со специалистами

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о моменте с удалением Егора Коршкова после победы в матче с «Локомотивом» (3:2).

«Момент с Коршковым? Я судейство не комментирую, здесь надо поговорить со специалистами. Честно, даже не смотрел этот момент, не было возможности в игре. Судьям виднее, я судейство не комментирую.



За счёт чего достаю резервы из молодых ребят? Это пусть останется в команде, все секреты раскрывать не будем. Сезон длинный, впереди ещё много матчей. Ребята молодцы, мы все очень серьёзно подготовились. Готовили на предсезонке восемь звеньев, были очень тяжёлые сборы, месяц на выезде без жён и семей. Прошли шесть «городков», установили абсолютный рекорд в этом сезоне для нашего клуба. Думаю, в лиге этому нет аналогов, хотя, может быть, и есть.



Ребята физически готовы. Одно дело — быть мотивированным, но в баке должен быть бензин. Если нет бензина, то на педаль жмёшь и не получаешь того эффекта. За счёт подготовки, лидеров в команде хорошая мотивация. Дружная команда, сплочённый коллектив. Каждая встреча — экзамен. Ребята молодцы. Можно найти любые слова, но ребята реагируют, выходят и в тяжелейшей ситуации вырывают победу. Это дорогого стоит. И делает нас сильнее в психологическом плане.



Молодые ребята бьются за команду, но это хоккей, в хоккее всегда нужно иметь резервы и план Б. Это жёсткий вид спорта, сколько сегодня было жёстких столкновений стык в стык? Ни одна команда не хотела уступать. Грошеву повезло, что не получил серьёзную травму, но нельзя опускать голову в таких встречах. Нужно наносить упреждающий силовой приём. Есть над чем работать.



Между вторым и третьим периодами с командой состоялся серьёзный разговор. Главное — результат. Это эмоции, это игра. Нужен эмоциональный интеллект. Одно дело — просто кричать, другое — когда команда заводится и реагирует на эти вещи. Для этого нужны силы. У нас есть силы, стержень и лидерство. Сегодня ребята проявили лидерство, забили голы в третьем периоде. Это лидерство и психология. Будем дальше работать над этим, доставать эмоции любым способом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме СКА на 59-й минуте вырвал победу в матче с «Локомотивом», выиграв в шестой раз подряд