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Кудашов: Волков немного смазал впечатление на предсезонке, но мы его игрой не удивлены

Кудашов: Волков немного смазал впечатление на предсезонке, но мы его игрой не удивлены
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями об игре вратаря Константина Волкова в матче с «Сочи». Голкипер оформил шат-аут.

«Сами понимаете, какой дебют получился у Волкова, — тут даже обсуждать нечего. Почему его поставили — потому что на самом деле давно хотели поставить. Искали постоянно момент, когда это сделаем. Не буду вдаваться в тонкости, почему сделали это именно сегодня, там и выходные были, и другое. И довольны его игрой.

В принципе, для нас такая его игра — не неожиданность. На предсезонке он показывал неплохую игру, единственное — не хватало стабильности. Пару матчей он выдал не самых убедительных и смазал впечатление о себе. А так он готовился нормально, и мы не удивлены. Сегодня в некоторых эпизодах он реально выручил.

Мы разберёмся в ситуации с вратарями. Такая дилемма — это очень хорошо. И перемешаем их с Коноваловым когда надо, и кому-то больше дадим сыграть. 70 матчей в сезоне, наиграются оба», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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