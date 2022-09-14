Никитин — о судействе в КХЛ: хоккей превращается в одну из самых древних профессий

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мыслями о судействе после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (3:2).

«Как эмоционально реабилитировать команду? Реабилитируют людей с большими проблемами, некоторые справляются. У меня есть друзья, кто с этим всю жизнь борется и справляется. А что их реабилитировать? Если мы мужской коллектив, что такого, что нельзя переломить? Не думаю, что мы проигрываем по качеству игры. Мы проигрываем в башке своей. Мусор оттуда нужно убрать и с чистым сердцем, чистыми помыслами рубиться.



Что происходит с Коршковым? «5+20» лучше, чем одна передача [в шести матчах], цифры другие немножко. Наверное, это просто такой кешбэк за отношение. Думаю, точка кипения для него самого прошла. Что ещё, кроме такого электрического удара, можно пожелать нападающему, чтобы он начал забивать? Надеюсь, это, наоборот, будет хорошо.

Не люблю обсуждать персоналии. Красковский, Коршков. У нас сегодня 22 человека в заявке, хоккей — командный вид спорта. Коршков ошибся, мягко говоря, но это же не приговор. Нельзя на это… Это самое страшное — друг на друга смотреть. Не хочу переходить на личности.



Что касается удалений: здесь проблема не в 300 тыс. штрафа, но хоккей превращается в такую профессию не мужскую, а которая одна из самых древних профессий в мире. Этим начинают пользоваться. Это неприемлемо, всё-таки хоккей — мужской вид спорта», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.