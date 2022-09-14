Алексей Кудашов рассказал, по какой тактике играет московское «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, по какой тактике играет его команда.
«В новом сезоне перешли с 1-3-1 на 1-2-2? Даже не так. 2-1-2 у нас, сейчас активный хоккей везде, где нельзя обороняться. Если ты начинаешь обороняться, то тебя сминают рано или поздно — и сил больше тратишь, и ближе к своим воротам играешь. Поэтому всегда стараемся играть активно.
При новой модели первое — не даёшь организованно начать атаку сопернику. Второе — отодвигаешь все действия подальше от своих ворот, поэтому меньше времени проводишь у себя. Да, играем более высоким блоком. Всем нравится атаковать больше, чем обороняться.
При этом пока побеждаем по 2:0? Я уже сказал, что игра по содержанию была хорошей. Конечно, нам бы хотелось больше забивать, и есть у нас красивые яркие моменты, на создание которых уходит много сил, но последний шажок не очень хороший. Но думаю, что это придёт. Но самое главное, что есть победы. И они придают сил», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 сентября 2022
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