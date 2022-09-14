Кодола — о первом голе за «Динамо»: всё просто супер, очень хотел принести пользу команде

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола после победы в матче с «Сочи» поделился эмоциями от первого гола за бело-голубых.
«Положительные эмоции, всё вообще супер. Очень мне хотелось забить гол и принести пользу команде. Хорошо, что получилось так результативно завершить атаку.
Моя игра на старте сезона? Понятное дело, что новый клуб, новая для меня команда, и нужно было вкатиться и привыкнуть ко всему. Всё через работу, через правильные действия на льду. Главное, чтобы команда побеждала.
В принципе, мы уже привыкли к тому, что каждый матч где-то меняются сочетания, поэтому после травмы Лильи мы перестроились и продолжали играть. Матч с «Сочи» должны были решать намного раньше? Это хоккей, и здесь по-разному всё может складываться. Главное работать, и неважно, с каким счётом мы выигрываем, главное — просто побеждать.
На матч со СКА нужно в первую очередь выйти готовыми с первых минут начать играть в свою игру и гнуть свою линию, нужно стараться реализовывать своим моменты», — сказал Кодола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 14 сентября 2022
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