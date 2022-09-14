Никитин — о поражении от СКА: чёрт побери, так сказать. Такой матч отдать — это надо уметь

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал обидное поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (3:2). Железнодорожники выигрывали со счётом 2:1, однако сначала после удаления на «5+20» Егора Коршкова армейцы сравняли счёт, а на 59-й минуте забили победный гол.

«Что в конце произошло? Чёрт побери, так сказать… Честно говоря, такой матч отдать – это надо уметь. Или сильно хотеть. Наверное, в общем не заслужили, поэтому нас наказывают за это», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).