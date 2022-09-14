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Вадим Шипачёв вышел на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионатов России

Вадим Шипачёв вышел на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионатов России
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв забросил шайбу в ворота нижегородского «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Как отмечает телеграм-канал лиги, форвард казанцев вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров чемпионатов России.

Теперь на счету Шипачёва 820 очков, он обошёл Максима Сушинского, на счету которого 819 баллов.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин — 1212 очков;
2. Данис Зарипов — 974;
3. Вадим Шипачёв — 820;
4. Максим Сушинский — 819;
5. Алексей Морозов — 730.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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