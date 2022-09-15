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Знарку не понравилось качество игры «Ак Барса» в победном матче с «Торпедо»

Знарку не понравилось качество игры «Ак Барса» в победном матче с «Торпедо»
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после победы над «Торпедо» со счётом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Была тяжёлая игра, но мы победили. Молодцы. Мифтахов хорошо сыграл, где-то нас выручил. «Торпедо» – хорошая молодая команда, они бегут. Сейчас все бегут, все команды. Если говорить о нашей игре в большинстве – не идёт. Не знаю, что нужно сделать, чтобы пошло. Мне сложно комментировать что-то по этому поводу.

Понравилось ли качество игры? Нет, пока ещё не то. Надо перетерпеть это всё. Потому что, наверное, в головах у ребят, видимо, была немножко другая ситуация, что всё будет получаться. Нужно проявлять характер, переламывать всё, выходить на свой уровень», – приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

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