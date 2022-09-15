Ларионов – о действии Радулова против Федотова: «Ак Барс» иногда играл чересчур жёстко

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после очередного матча Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Встреча завершилась победой «Ак Барса» со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).



«К сожалению, наша команда проиграла. Отдадим должное «Ак Барсу», который играл жёстко, быстро, иногда играла чересчур жестко, но это хоккей. Поздравляем хозяев с победой.



Толчок в спину Александром Радуловым Максима Федотова, который ехал на скамейку? Такие вещи не совсем корректно комментировать. Есть два лайнсмена, два главных арбитра: одни следят за шайбой, другие за тем, что происходит вдали от шайбы.



Мы ожидали, понимаем, насколько серьезный соперник нас ждал. Против «Торпедо», которое располагает большим количеством молодых игроков, был элемент быстроты, жёсткости, даже авторитета – это влияет на игру. Считаю, ребята провели блестящий матч, не дрогнули. Играли в тот хоккей, который мы от них требовали. Чуть не повезло, не хватило времени. При всех наших потерях за два дня – это потрясающий уровень игры. В таких матчах ребята растут очень быстро», – приводит слова Ларионова официальный сайт «Ак Барса».