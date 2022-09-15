Разин — о волевых победах «Северстали»: в третьих периодах решает мастерство

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал волевую победу череповецкой команды в матче с минским «Динамо» 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).
«В третьих периодах решает мастерство. В первом, втором периоде есть силы. Я считаю, что такие волевые победы – знак, что наша команда повышает уровень мастерства. Мы можем где-то за счёт передач, реализаций моментов переломить такие неважно складывающиеся игры.
Какие действия предприняли при 0:2? Никакие. Просто хотелось успокоить команду. Глупые ошибки – первый гол, второй гол – глупое удаление, соперник там хорошо разыграл. Реализовали свои моменты, почувствовали свою игру и всё», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Напомним, «Северсталь» одержала четыре победы в шести стартовых матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
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