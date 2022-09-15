Шипачёв — об игре с «Торпедо»: в большинстве имели моменты, но Воронков попадает в конёк

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал трудовую победу в матче с нижегородским «Торпедо» 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Хоккеист стал автором победной шайбы и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионатов России.

«Тяжело складывалась игра, не можем пока забить. И в большинстве опять имели моменты, бросаем в пустые ворота, но Дима Воронков попадает в конёк. Пока, видимо, делаем какие-то неправильные вещи, если не можем реализовать такие моменты. В целом «Торпедо» очень быстрая команда. Рад, что победили, забили нужный гол, плюс в меньшинстве ребята выстояли – молодцы.

Почему проиграли первый период? Соперник тоже играет, команда много бегает, много владеет шайбой, мы не могли контролировать её. Даже не знаю. Хорошо, что потом мы выровняли игру и довели её до победы.

Сегодня набрал 820-е очко в чемпионатах России? Пока никаких эмоций нет. Вышли после игры разгорячёнными, обсуждаем с ребятами матч, какие моменты нужно улучшить. Много таких моментов. Завтра будем их разбирать, тренеры покажут видео. Пока идём в зал на заминку», — цитирует нападающего официальный сайт клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.