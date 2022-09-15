Бойков: состав «Авангарда» по уровню мастерства стал пожиже

Телеэксперт и ветеран чемпионатов России Александр Бойков прокомментировал неудачный старт «Авангарда» в чемпионате КХЛ и сравнил омский клуб с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Скажем так, сенсацией его точно не назову. Во всех линиях — и особенно в обороне и воротах — состав «Авангарда» за лето по уровню мастерства стал пожиже. Также нужно учитывать, что после ухода такой колоритной фигуры, как Боб Хартли, любой тренер поначалу будет смотреться бледновато. Перестройка Омска наслоилась на 12-матчевый выезд и сильных соперников, это тоже фактор. Как и то, что сентябрь — традиционно сложное время для больших команд, в это время чаще выстреливают середняки и аутсайдеры. Так что тяжелый старт в общем-то напрашивался.

Первый месяц чемпионата команда проведёт на выезде? Такой длительный выезд требует игровой мобилизации команды. Даже профессионалы с ней не всегда справляются. Самый свежий пример — «Айлендерс», который из-за строительства новой арены в Нью-Йорке стартовые 13 матчей прошлого сезона провёл в гостях и потерял массу очков. Мало того, когда клуб вернулся домой, и открыл свой стадион, то смог там победить лишь в восьмой встрече. То есть месяц на выезде прибил команду — она уже зимой потеряла все шансы на плей-офф, а тренер Барри Тротц был уволен.

Что поможет «Авангарду» начать побеждать? Моё мнение — все линии «Авангарда» требуют усиления. По вратарям и защитникам всё уже сказано, но меня несколько удивило, что и в атаке, несмотря на имена, целостности пока нет. Вот здесь как раз сюрприз. Сейчас в истории «Авангарда» очень интересный момент — спаренные матчи в длинном турне. Этот уникальный сентябрь может возродить команду, а может её, скажем так, заземлить. Давление на «ястребов» сейчас высокое, но остается шанс взлететь», — цитирует Бойкова Russia-Hockey.

Напомним, «Авангард» не одержал ни одной победы в пяти стартовых матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.