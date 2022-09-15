Николишин: Хартли – это вариант Билялетдинова в «Ак Барсе»? Думаю, что да – и это хорошо

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о возможной отставке главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина.

«Я против категорически (отставки Дмитрия Рябыкина — Прим. «Чемпионата»). Я надеюсь, у руководства есть всё (главное – терпение), чтобы дать возможность Дмитрию Рябыкину и его штабу работать. Но поражения, конечно, бьют по самолюбию. И здесь нужно обсуждать и разбираться, что происходит.



Хартли – это вариант Билялетдинова в «Ак Барсе»? Я думаю, что да – и это хорошо. Всё-таки Боб Хартли проработал здесь достаточно долгое время и выиграл Кубок Гагарина вместе с «Авангардом». Те ребята, которые сейчас у руля – Дима Рябыкин, Антон Курьянов – они прошли школу Хартли, они с ним работали, они знают, как, что, чего, многому у него научились. Сейчас, я думаю, помощь Боба со стороны в качестве консультанта необходима», — сказал Николишин в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

Напомним, вчера, 14 сентября, Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов анонсировал изменения в тренерском штабе «Авангарда», которые будут объявлены через несколько дней.