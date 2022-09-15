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Чемпионат мира по хоккею 2027 года может пройти в Казахстане

Чемпионат мира по хоккею 2027 года может пройти в Казахстане
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом заявил о готовности Казахстана провести в 2027 году Чемпионат мира по хоккею, сообщает «Akorda.kz».

По словам Токаева, в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня хоккеем в Казахстане занимается уже более 14 тысяч человек. При этом глава Казахстана подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе.

Заявка Казахстана может быть поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года.

Люк Тардиф считает, что у Казахстана есть вся необходимая инфраструктура для проведения международных состязаний самого высокого уровня.

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