Стал известен срок контракта Райана Макинниса с «Амуром»

В КХЛ подтвердили заключение контракта американского центрального нападающего Райана Макинниса с хабаровским «Амуром». Срок соглашения рассчитан на один сезон.
Райан Макиннис является сыном члена Зала хоккейной славы Эла Макинниса. 26-летний нападающий имеет опыт выступлений в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбрз». Всего на счету Макинниса 27 матчей в НХЛ и одно набранное очко за результативную передачу, показатель полезности составил «-2».
Прошлый сезон Макиннис провёл в АХЛ, выступая за «Рочестер». В 49 играх нападающий набрал 27 очков, забил 11 голов и отдал 16 результативных передач, показатель полезности составил «-4». В плей-офф провёл 10 матчей, в которых набрал одно очко. Так же на счету американца одна игра в НХЛ за «Баффало».
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