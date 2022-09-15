Вайсфельд: «Локомотив» превратился в команду выше среднего, без претензий на большие дела

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал слабый старт ярославского «Локомотива» в Фонбет Чемпионате КХЛ.



«По «Локомотиву» у меня давно много мыслей. Вот все говорят, что в Ярославле очень хорошая школа. Она действительно хорошая, но не выпускает звёздных игроков. Там конвейер уровня средний и выше среднего. Ещё на прошлой пресс-конференции главный тренер Игорь Никитин сказал, что Коршков и другие хоккеисты должны выйти на уровень лучших игроков всей лиги, а не только команды. Не безосновательно, они все – хорошие хоккеисты, но не более того.



Я слушаю, что говорит Никитин, это правильные вещи. Ну нельзя отпускать такие матчи, как накануне со СКА! Кого из ярославских воспитанников, ставших суперзвёздами, вы можете назвать за последние годы? Кто проявляет себя в НХЛ? Таких нет. Смотрю на того же Гаврикова – он прошёл школу СКА и стал элитным защитником за океаном, а, например, Елесин и Рафиков не прогрессируют. Они хорошие защитники, но на следующий уровень, о котором говорит Никитин, они не выходят. «Локомотив» в последние годы превратился в добротную команду выше среднего, но без претензий на большие дела. Хотя потенциал есть», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.