В тренерском штабе «Авангарда» произошли изменения, уволен помощник Рябыкина

Как стало известно «Чемпионату», в тренерском штабе омского «Авангарда» произошли изменения. С поста ассистента главного тренера уволен Константин Борисович Курашёв.

60-летний специалист в 2017 году работал тренером в клубах «Давос» и «Сочи». С 2019 по 2020 год был главным тренером клуба ВХЛ «СКА-Нева». В сезон-2021/2022 возглавлял «Омские Крылья» в ВХЛ. В этом сезоне был назначен помощником Дмитрия Рябыкина в омском «Авангарде».

Напомним, вчера, 14 сентября, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов анонсировал изменения в тренерском штабе клуба, которые будут объявлены через несколько дней.

Омский клуб потерпел пять поражений в пяти встречах чемпионата, набрав всего одно очко. Сегодня, 15 сентября, «Авангард» встречается с казахстанским «Барысом». Матч Фонбет Чемпионата КХЛ пройдёт в Нур-Султане на «Барыс-Арене», начало встречи – в 16.30 по мск.