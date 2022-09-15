Крылов: «Авангард» вёл переговоры с Кенневиллем и Бэбкоком до назначения Рябыкина

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал как происходил выбор главного тренера команды на новый сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Почему Рябыкин был назначен главным тренером «Авангарда»? Рябыкин прошёл школу Боба Хартли все 4 года. Лично мне он доказал, что хочет стать большим тренером большой команды. Конечно, хотелось поддержать уровень Хартли, и я не скрываю, что мы вели переговоры с топовыми специалистами. Например, это Джон Кенневилль и Майк Бэбкок. С последним мы провели несколько видеоконференций, обстоятельно разговаривали о стратегии клуба, но затем произошли всем известные события.



И когда стало понятно, что специалиста такого уровня нам не пригласить, мы остановили выбор на Рябыкине. Потому что я не мог не дать ему возможность себя проявить. Он лоялен к клубу и в нём есть желание. Другое дело, справится или нет, и тут есть дедлайн, но мы пока до него не дошли. Всё будет зависеть от того, будет ли тренд на улучшение», — сказал Крылов в прямом эфире в официальной группе «Авангарда» Вконтакте.