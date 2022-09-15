«Резануло слух». Крылов объяснил, как в гимне «Авангарда» появилась строчка с его фамилией

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, как в гимне «Авангарда» появилась строчка с его фамилией.
«Для меня гимн – это прерогатива болельщиков. То, что представил «Авангард» перед сезоном – это именно песня, которая была написана для нашего документального фильма, который мы делаем вместе с Владимиром Познером. Это продолжение фильма «Омск, это для тебя!», где мы расскажем подробнее про эти четыре года вне Омска. Познер проникся нашей историей, которая началась с большой беды, а закончилась строительством этой великолепной арены. К этому фильму нужна была песня с определённым видеорядом, и она писалась по ключевым словам, которые писали сами болельщики.
Я не знаю, кто назвал это гимном. Повторюсь, что гимн – это прерогатива болельщиков, и только им решать, станет эта песня гимном, или нет. Фраза, где упоминается моя фамилия, мне резанула слух, но уже ничего поменять было нельзя», — приводит слова Крылова официальная группа клуба Вконтакте.
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