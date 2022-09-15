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Крылов: Рябыкин понимает, что пока плохо управляет «Авангардом», но чувствует доверие

Крылов: Рябыкин понимает, что пока плохо управляет «Авангардом», но чувствует доверие
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, чувствует ли главный тренер команды Дмитрий Рябыкин давление из-за плохих результатов команды на старте чемпионата КХЛ.

«Мы договаривались с Хартли, что по окончании его контракта будем использовать его опыт, чтобы поднять уровень тренеров в нашей академии. Сейчас Боб прилетел в Омск и сразу включился в работу. Таких фанатов хоккея в мире единицы. Он в 8 утра завтракает в академии, а в 9 [часов] уже на льду.

Не ощущает ли Рябыкин давления в связи с приездом Хартли? У нас в клубе открытость, мы ничего не делаем за спиной, поэтому Дмитрий Анатольевич не испытывает никакого давления, не ощущает, что его приехали подсидеть. Он понимает, что на данный момент плохо управляет командой, но в то же время чувствует, что ему доверяют», — приводит слова Крылова официальная группа клуба Вконтакте.

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