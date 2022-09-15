«Металлург» взял реванш у «Амура» за недавнее поражение в Магнитогорске

Только что в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Матч закончился победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Дублем отметился нападающий «Металлурга» Филипп Майе, еще одну шайбу в пустые ворота забросил Денис Зернов. Отметим, великолепную голевую передачу Егора Коробкина в первой шайбе гостей. Также в этой встрече вратарь «Магнитки» Эдди Паскуале совершил чудо-сейв ловушкой на Евгение Оксентюке. Это спасение однозначно войдет в претенденты на сейв сезона. Вратарь завершил матч без пропущенных шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч между этими соперниками состоится 17 сентября на «Платинум-Арене» в Хабаровске. Начало — в 10:00 мск.