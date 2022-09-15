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«Металлург» взял реванш у «Амура» за недавнее поражение в Магнитогорске

«Металлург» взял реванш у «Амура» за недавнее поражение в Магнитогорске
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Только что в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Матч закончился победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Дублем отметился нападающий «Металлурга» Филипп Майе, еще одну шайбу в пустые ворота забросил Денис Зернов. Отметим, великолепную голевую передачу Егора Коробкина в первой шайбе гостей. Также в этой встрече вратарь «Магнитки» Эдди Паскуале совершил чудо-сейв ловушкой на Евгение Оксентюке. Это спасение однозначно войдет в претенденты на сейв сезона. Вратарь завершил матч без пропущенных шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Майе (Коробкин, Коростелёв) – 07:34 (5x5)   0:2 Майе (Карри, Яковлев) – 26:34 (5x4)   0:3 Зернов (Карпов) – 58:09 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч между этими соперниками состоится 17 сентября на «Платинум-Арене» в Хабаровске. Начало — в 10:00 мск.

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