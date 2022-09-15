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Глава «Авангарда» объяснил, почему после прошлого сезона не уволил генменеджера Волкова

Глава «Авангарда» объяснил, почему после прошлого сезона не уволил генменеджера Волкова
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснил, почему после прошлого сезона не уволил генменеджера клуба Алексея Волкова.

«Не одному Волкову, а всему спортивному блоку был поставлен неуд по итогам прошлого сезона, так как команда не выполнила минимальную цель – выход в финал конференции. Но это не значит, что конкретно работа генменеджера была оценена, как неподобающая. В прошлом году, кстати, тоже писали, что Волков накупил дров, поленьев, но в итоге в плей-офф «Авангард» уверенно прошёл «Ак Барс», а затем имел реальные шансы пройти «Металлург», который, на мой взгляд, был сильнейшей командой в прошлом плей-офф. А если бы не уехали Каски и Покка, не травмировался Готовец, а у Грубеца была бы голова с нами, а не в Чехии, то мы бы прошли «Магнитку».

Так что давайте подождём, как будет играть команда дальше, как она подойдёт к решающему отрезку регулярки, и пока не будем делать далеко идущих выводов», — приводит слова Крылова официальная группа клуба Вконтакте.

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