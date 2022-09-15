Глава «Авангарда» объяснил, почему после прошлого сезона не уволил генменеджера Волкова

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснил, почему после прошлого сезона не уволил генменеджера клуба Алексея Волкова.
«Не одному Волкову, а всему спортивному блоку был поставлен неуд по итогам прошлого сезона, так как команда не выполнила минимальную цель – выход в финал конференции. Но это не значит, что конкретно работа генменеджера была оценена, как неподобающая. В прошлом году, кстати, тоже писали, что Волков накупил дров, поленьев, но в итоге в плей-офф «Авангард» уверенно прошёл «Ак Барс», а затем имел реальные шансы пройти «Металлург», который, на мой взгляд, был сильнейшей командой в прошлом плей-офф. А если бы не уехали Каски и Покка, не травмировался Готовец, а у Грубеца была бы голова с нами, а не в Чехии, то мы бы прошли «Магнитку».
Так что давайте подождём, как будет играть команда дальше, как она подойдёт к решающему отрезку регулярки, и пока не будем делать далеко идущих выводов», — приводит слова Крылова официальная группа клуба Вконтакте.
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