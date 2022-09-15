Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» одержал вторую победу подряд, обыграв всухую уфимский «Салават Юлаев»

«Адмирал» одержал вторую победу подряд, обыграв всухую уфимский «Салават Юлаев»
Комментарии

Только что во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержала команда хозяев со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

На 33-й минуте счёт в матче открыл Александр Горшков, ему ассистировали Либор Шулак и Михал Криштоф. Удвоил преимущество хозяев на 37-й минуте Либор Шулак, с передачи Николая Елисеева. Отметим, что Либор Шулак набрал шесть очков в последних трёх матчах. Сухой матч на свой счёт записал голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, отразивший все 32 броска по своим воротам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2022, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Горшков (Шулак, Криштоф) – 32:45 (4x4)   2:0 Шулак (Елисеев) – 36:31 (5x4)

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд и имеет всего две победы в шести проведённых матчах сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ответный матч между этими командами состоится 17 сентября на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало матча — 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022