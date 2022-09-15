«Адмирал» одержал вторую победу подряд, обыграв всухую уфимский «Салават Юлаев»

Только что во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержала команда хозяев со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
На 33-й минуте счёт в матче открыл Александр Горшков, ему ассистировали Либор Шулак и Михал Криштоф. Удвоил преимущество хозяев на 37-й минуте Либор Шулак, с передачи Николая Елисеева. Отметим, что Либор Шулак набрал шесть очков в последних трёх матчах. Сухой матч на свой счёт записал голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, отразивший все 32 броска по своим воротам.
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд и имеет всего две победы в шести проведённых матчах сезона.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Ответный матч между этими командами состоится 17 сентября на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало матча — 10:00 мск.
- 15 сентября 2022
-
15:15
-
15:03
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:37
-
14:26
-
14:11
-
13:59
-
13:51
-
13:31
-
12:54
-
12:24
-
12:20
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:26
-
10:59
-
10:43
-
10:34
-
10:23
-
09:59
-
09:40
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:13
-
07:58
-
04:54
-
01:31
-
01:21
- 14 сентября 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:34