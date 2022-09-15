«Адмирал» одержал вторую победу подряд, обыграв всухую уфимский «Салават Юлаев»

Только что во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержала команда хозяев со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

На 33-й минуте счёт в матче открыл Александр Горшков, ему ассистировали Либор Шулак и Михал Криштоф. Удвоил преимущество хозяев на 37-й минуте Либор Шулак, с передачи Николая Елисеева. Отметим, что Либор Шулак набрал шесть очков в последних трёх матчах. Сухой матч на свой счёт записал голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, отразивший все 32 броска по своим воротам.

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд и имеет всего две победы в шести проведённых матчах сезона.

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Ответный матч между этими командами состоится 17 сентября на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало матча — 10:00 мск.