И. Воробьёв: не рассчитывали, что так поздно прилетим в Хабаровск. Сразу с корабля на бал

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в матче с хабаровским «Амуром» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).



«Хорошая плотная игра с обеих сторон. Здорово у нас сыграл вратарь. Ребята отработали так, как надо. Мы сразу с корабля на бал, не рассчитывали, что прилетим так поздно. Игра Ильи Николаева и Егора Коробкина? Николаев второй матч провёл, первым мы не особо были довольны. Сейчас он вышел и отыграл нормально. Егор – мотор команды, лидер, его не хватало. Вся предсезонка у нас прошла с огромным количеством травм. Когда ребята возвращаются, это придаёт нам сил. Мы много работали на тренировках над игрой в обороне», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме «Металлург» взял реванш у «Амура» за недавнее поражение в Магнитогорске