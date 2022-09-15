И. Воробьёв: не рассчитывали, что так поздно прилетим в Хабаровск. Сразу с корабля на бал
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в матче с хабаровским «Амуром» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
«Хорошая плотная игра с обеих сторон. Здорово у нас сыграл вратарь. Ребята отработали так, как надо. Мы сразу с корабля на бал, не рассчитывали, что прилетим так поздно. Игра Ильи Николаева и Егора Коробкина? Николаев второй матч провёл, первым мы не особо были довольны. Сейчас он вышел и отыграл нормально. Егор – мотор команды, лидер, его не хватало. Вся предсезонка у нас прошла с огромным количеством травм. Когда ребята возвращаются, это придаёт нам сил. Мы много работали на тренировках над игрой в обороне», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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