Епанчинцев — о шикарном сейве Паскуале: на тренировке Оксентюк забьёт 10 из 10

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев отметил отличную игру вратаря «Металлурга» Эдди Паскуале после поражения в матче с магнитогорским клубом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).



«Качество игры намного лучше, чем в предыдущем матче. Не хватило забитого гола, мы на него наиграли. Везение, мастерство, качество бросков было не лучшим. Здорово сыграл вратарь соперника. Особенно, когда сделал сейв после броска Оксентюка. Дай Евгению этот момент исполнить на тренировке – он забьёт 10 из 10. Качеством игры я остался доволен.



Мы с этим соперником встречались недавно, знаем его мастерство, сильные стороны. Это быстрая команда, которая играет в хоккей и даёт играть нам. Стараемся исключать те ошибки, которые допускали ранее. Но сегодня мы совершили ошибки и проиграли матч. Приглашение Райана Макинниса? Просматривали не один раз этого игрока. Добротный хоккеист, который покажет себя в нашей лиге. Рослый, добавит мобильности нашей команде. На это и надеемся», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Отметим, что в этой игре вратарь гостей Эдди Паскуале совершил великолепный сейв, который будет претендентом на лучшее спасение сезона.

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