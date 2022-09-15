«Говорит о том, сколько игрок стоит». Крылов – о переходе прав на Ткачёва за 1000 рублей

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о важности предсезонных турниров и о рыночной стоимости Владимира Ткачёва.
«Думаю, что в Омске будет свой предсезонный турнир. Грех не поддерживать такую инфраструктуру. Мне сложно комментировать слова Гомоляко о ненужности предсезонных турниров, мне кажется, они вырваны из контекста. На мой взгляд, в рамках любого тренировочного процесса нужны какие-то экзамены, да и всегда полезно куда-то выехать, сменить обстановку»
Как так вышло, что права на Владимира Ткачёва перешли в «Авангард» из СКА всего за 1000 рублей? Это говорит лишь о том, сколько игрок стоит. А о чём ещё? Есть спрос, есть предложение, исходя из этого формируется цена», — приводит слова Крылова официальная группа клуба Вконтакте.
Напомним, этим летом права на игрока перешли из питерского СКА омскому «Авангарду» за 1000 рублей. За карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ Ткачёв провёл 259 матчей и набрал 188 (63+125) очков. В плей-офф на счету форварда 51 игра и 30 (8+22) набранных очков.
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