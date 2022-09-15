Крылов: в сегодняшней ситуации не могу уйти из «Авангарда» сразу после сдачи арены

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что пока не планирует покидать свой пост в клубе.

«Действительно, у меня были планы отойти от дел в «Авангарде» после сдачи арены. Просто у меня очень много проектов, и я уже физически не справляюсь с этими перелётами, всё-таки Омск неблизкий город для Москвы и Петербурга. Но в сегодняшней ситуации я просто не имею права уйти сразу после сдачи арены. Нужно, чтобы «Авангард» встал на ноги и получил хотя бы среднесрочную стратегию своего существования наверху», — приводит слова Крылова официальная группа клуба Вконтакте.

Напомним, первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на новой ледовой «G-Drive» арене в Омске состоится 1 октября. «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 14:00 мск.