Козлов — о поражении в матче с «Адмиралом»: площадка была маленькая, мы проиграли борьбу

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение команды в матче с «Адмиралом» 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).

«Мы хорошо начали. Затем не забили в большинстве, начали получать удаления. Соперник свои попытки реализовал. Считаю, что исход матча решили спецбригады.

Команде помешал недонастрой? Слово недонастрой тут неправильное. Начало было хорошее. Всё, что касается большинства, идёт от уверенности. Нужно почувствовать эту уверенность, не быть зажатыми. Мы старались держать соперника под контролем с помощью зон, чтобы не попасть на контратаки. Площадка была маленькая, к сожалению, проигрывали борьбу.

Почему проиграли много вбрасываний? Это элемент, в котором играют три нападающих, не только центральный. Важный компонент хоккея, который необходимо улучшить», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, «Салават Юлаев» проиграл четвёртый матч из шести на старте чемпионата.