Стал известен срок восстановления нападающего «Динамо» Якоба Лильи

В московском «Динамо» сообщили о состоянии здоровья шведского форварда Якоба Лильи, получившего повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:0).



«Травма Якоба Лильи, полученная в матче с ХК «Сочи», к счастью, оказалась не слишком серьёзной. Якоб прошёл все необходимые процедуры, медицинскому штабу клуба понятен характер его повреждения. На лёд в игре со СКА наш нападающий не выйдет, но всё-таки примет участие в матче.



Перед игрой в рамках запланированных предматчевых активностей состоится его автограф-сессия, которая начнётся за час до стартового вбрасывания, приглашаем всех болельщиков бело-голубых. Возвращения Лильи на лёд ожидаем в ближайших встречах, надеемся, он будет готов уже к матчу с «Локомотивом», — заявил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» медиадиректор ХК «Динамо» Александр Бедарев.

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