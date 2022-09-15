«Знаем без комментариев, что надо забивать и побеждать». Дроздов — о поражении «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Неплохая игра была, мы не реализовали свои моменты. Надо над реализацией поработать, забить трудовой гол и будет всё нормально.



Торопимся в большинстве, не хватает хладнокровия? Согласен, надо действовать спокойнее, немного суетимся, необходимо порасторопнее действовать, тогда забьём. Почему не складывается игра, как воспринимаю? Плохо воспринимаю. Хочу помогать команде. Но надо работать, я ещё забью и отдам своё.



Как играется с Пименовым? У нас нормальная «химия». Просто у нас не получается завершение. Испытываю давление болельщиков, читаю комментарии в соцсетях? Мы сами знаем без комментариев, что надо забивать и побеждать», – цитирует Дроздова пресс-служба клуба.



В текущем сезоне 22-летний форвард провёл шесть матчей, не набрав очков при полезности «-5».