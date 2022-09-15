На новом стадионе «Авангарда» состоялся тестовый хоккейный матч
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14 сентября в Омске на льду «G-Drive Арены» прошёл тестовый хоккейный матч, сообщает местный телеканал «12 канал».
Отмечается, что во встрече сборная «Авангарда» сыграла с командой «Российская пресса».
Капитаном «ястребов» стал председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов, а одно из мест на тренерском мостике занял Боб Хартли. Первую шайбу забросил Крылов с передач Глеба Трикозова и Александра Свитова.
Журналисты впервые смогли увидеть новую арену вживую. На стадионе запустили лифты и эскалаторы, готовы внутренние помещения, а также посетители смогли оценить новый медиакуб.
Первый матч на домашней арене «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ сыграет 1 октября – омичи примут «Сибирь» (14:00 мск).
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