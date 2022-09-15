«Авангард» заменил Галимова на Демченко после четырёх пропущенных шайб в игре с «Барысом»

В эти минуты в Нур-Султане проходит матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимает омский «Авангард». В середине третьего периода хозяева ведут со счётом 4:2.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 45-й минуте игры в составе «Авангарда» состоялась замена вратаря. Вместо Станислава Галимова на льду появился Василий Демченко. Омичи пропустили четыре шайбу, после чего тренерский штаб принял решение заменить вратаря.



В составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Энтони Луис, Иван Мищенко и Линден Вей. У «Авангарда» отметились Владимир Ткачёв и Сергей Толчинский.



Ранее Галимов провёл в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги пять матчей, пропустив в них 12 шайб.