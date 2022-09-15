34-летний форвард Брассар пройдёт просмотр в «Оттаве»

Нападающий Дерик Брассар пройдёт просмотр в «Оттаве Сенаторз», сообщает журналист Иэн Мендес.



Отмечается, что 34-летний форвард заключил пробный контракт с канадским клубом. Также пробное соглашение с «Оттавой» подписал нападающий Майкл Дал Колл.



Ранее Брассар выступал в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Флориду Пантерз», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Айлендерс», «Аризону Койотс» и «Филадельфию Флайерз». Ранее за «Оттаву» он выступал с 2016 по 2018 год.



В общей сложности на счету Брассара 951 встреча в НХЛ, он набрал 522 (202+320) балла. Также он становился чемпионом мира в составе сборной Канады на турнире в России в 2016 году.