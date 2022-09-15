Якупов — худший игрок текущего сезона КХЛ по показателю полезности

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов является худшим игроком текущего регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ по показателю полезности.



Во встрече с «Барысом» 28-летний форвард провёл на льду 11 минут, заработав коэффициент полезности «-2». Якупов вышел на первое место в лиге по данному показателю («-8»). На его счету две заброшенных шайбы в текущем сезоне. Следом идёт несколько хоккеистов с показателем полезности «-6».



Всего Якупов провёл в Континентальной хоккейной лиге 228 матчей за «Нефтехимик», СКА, «Амур» и «Авангард», набрав 127 (65+62) очков при показателе полезности «+27».



«Авангард» в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ, не набрав очков за шесть встреч.