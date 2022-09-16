Федерация хоккея Словакии может лишиться госфинансирования из-за решения по игрокам КХЛ

Федерация хоккея Словакии может лишиться государственного финансирования из-за решения допустить игроков из КХЛ к выступлению за национальную сборную.

ФХС обосновала своё решение тем, что хоккеисты не нарушают никаких соглашений или законов. Там также заявили, что недопустимо, чтобы хоккеисты в КХЛ подвергались из-за этого враждебности или нападкам. Однако партнёры федерации, в том числе давний спонсор Orange Slovakia (оператор связи. — Прим. «Чемпионата»), сразу же выступили против этого. Против высказались и в министерстве спорта, которое угрожает федерации санкциями.



«Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации, которая также должна представлять интересы Словакии. И мы рассмотрим вопрос о законности расходов для этих игроков», — приводит слова заявления Sport.cz.



В настоящее время в КХЛ семь словаков: вратари Патрик Рыбар, Адам Гуска, защитники Михал Чайковски, Кристиан Ярош и нападающие Михал Криштоф, Адам Лишка, Самуэль Бучек.

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