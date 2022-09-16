Кравец: Радулов — большой хоккеист и мастер эмоций, у него не может быть звёздной болезни

Бывший главный тренер клубов КХЛ Михаил Кравец поделился впечатлениями от старта сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ и прокомментировал эпизод с участием Александра Радулова в матче с «Торпедо».

«Удивил сложный старт всех представителей большой четвёрки Востока — »Авангарда», «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и «Магнитки». Магнитогорск и отчасти Казань уже стабилизировали свой ход, у Омска и Уфы по-прежнему проблемы. Наверное, все, включая меня, ожидали, что эти клубы, учитывая их потенциал, стартуют более уверенно. Все, за исключением разве что «Салавата Юлаева».

Всё-таки именно у «Салавата» летом были самые большие игровые потери. Финны в атаке и в воротах, а также датчанин в защите определяли игру Уфы, поэтому после их ухода перестройка неизбежна. Да, есть неплохая молодёжь, но людей, которые делали результат, уже нет. Это объективный фактор, который объясняет медленный темп «Салавата».

Как оценю удар исподтишка молодого хоккеиста «Торпедо» в исполнении Радулова? Мне трудно оценить, правильно ли на этот эпизод откликнулись арбитры, не закрыли ли они на что-то глаза. Но если говорить о Радулове, то это большой хоккеист и мастер эмоций, которые позволяют ему выходить на пик своей формы. У Радулова не может быть звёздной болезни хотя бы потому, что примерно в такой эмоциональный хоккей он играл и в молодом возрасте, и в среднем. Повторюсь, это его стиль.

Другое дело, что в эпизоде с Радуловым не совсем понял молодого торпедовца. Ты начинаешь свою карьеру в КХЛ, и твоя игра вызвала эмоции у такого мастера. Так это отличный шанс проявить себя и сделать себе имя — огрызайся, дерись, пробивайся! Хоккей — это не балет и не институт благородных девиц. Хоккей — это жёсткая, мужская игра, в ней выживает и побеждает сильнейший. Молодые игроки обязаны это понимать!» — цитирует Кравеца Russia-Hockey.