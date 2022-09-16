«Каролина» представила альтернативный комплект формы в винтажном стиле

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» представил третий комплект формы на сезон-2022/2023.

В честь 25-летия переезда клуба в Северную Каролину форма выполнена в винтажном стиле и во многом повторяет форму команды в её лучшие годы. С ней связаны главные успехи команды в НХЛ – финал Кубка Стэнли в 2002 году и завоевание трофея в 2006 году. В униформе также заметно использование серебра – цвета, который использовался с 1997 по 2013 год. На задней части свитера также используется изогнутый рисунок под номерами игроков — деталь, которая была представлена ​​на джерси «ураганов» в сезоне-2017/2018.

Фото: NHL.com

Фото: NHL.com

В этом комплекте команда проведёт 12 матчей регулярного чемпионата, даты этих матчей будут объявлены позднее.