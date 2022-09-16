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Тренин: Аскарову будет трудно завоевать место в составе «Нэшвилла»

Тренин: Аскарову будет трудно завоевать место в составе «Нэшвилла»
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Российский нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин рассказал о перспективах в команде соотечественника, вратаря Ярослава Аскарова, и вспомнил драку со Здено Харой.

«Аскарову будет трудно завоевать место в составе? Да, у нас высокая конкуренция во вратарской линии. У «Нэшвилла» ещё такая политика, что молодым игрокам сезон-два приходится проводить в АХЛ. Ярославу в бытовых вопросах помогу, конечно. Но он вратарь, по игре ему я вряд ли смогу что-то подсказать.

Что скажу о драке со Здено Харой? В той ситуации не я начал драку — он меня сзади за шею схватил. Ну а что дальше было, все видели. Хорошо попал, пригодилось изучение теории. А если серьёзно, то надеюсь, что скоро видео голов будет больше. Хотя воспоминания о той драке всё равно остались. Да и драки фанатам хоккея всегда нравятся», — цитирует нападающего «Российская газета».

Напомним, в это межсезонье «Нэшвилл» заключил трёхлетний контракт новичка с голкипером Ярославом Аскаровым.

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