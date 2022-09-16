Тренин: Аскарову будет трудно завоевать место в составе «Нэшвилла»

Российский нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин рассказал о перспективах в команде соотечественника, вратаря Ярослава Аскарова, и вспомнил драку со Здено Харой.
«Аскарову будет трудно завоевать место в составе? Да, у нас высокая конкуренция во вратарской линии. У «Нэшвилла» ещё такая политика, что молодым игрокам сезон-два приходится проводить в АХЛ. Ярославу в бытовых вопросах помогу, конечно. Но он вратарь, по игре ему я вряд ли смогу что-то подсказать.
Что скажу о драке со Здено Харой? В той ситуации не я начал драку — он меня сзади за шею схватил. Ну а что дальше было, все видели. Хорошо попал, пригодилось изучение теории. А если серьёзно, то надеюсь, что скоро видео голов будет больше. Хотя воспоминания о той драке всё равно остались. Да и драки фанатам хоккея всегда нравятся», — цитирует нападающего «Российская газета».
Напомним, в это межсезонье «Нэшвилл» заключил трёхлетний контракт новичка с голкипером Ярославом Аскаровым.
- 16 сентября 2022
-
11:13
-
10:48
-
10:34
-
10:11
-
09:21
-
08:54
-
08:18
-
07:54
- 15 сентября 2022
-
23:40
-
23:29
-
23:00
-
22:23
-
22:09
-
22:01
-
21:28
-
20:47
-
20:05
-
19:27
-
19:17
-
18:46
-
18:39
-
18:26
-
18:11
-
17:20
-
16:56
-
16:25
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:42
-
15:15
-
15:03
-
14:50
-
14:45
-
14:44