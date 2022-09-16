Североамериканский инсайдер опроверг информацию о переходе Тайлера Энниса в «Салават»

Американский журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман опроверг информацию о переходе канадского нападающего Тайлера Энниса в уфимский «Салават Юлаев».

«Появилась информация о подписании контракта Тайлера Энниса с клубом КХЛ. Это неправда. Нападающий тренируется в Эдмонтоне и ищет подписания с клубом НХЛ», — сообщил Фридман в своей соцсети.

В общей сложности Эннис сыграл в НХЛ в 700 играх, заработав 346 (144+202) очков при общей полезности «-84». В плей-офф нападающий провёл 24 встречи, забросив четыре шайбы и отдав восемь передач при полезности «+5».

Прошедший сезон Эннис провёл в составе клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». На его счету 57 встреч в регулярном чемпионате, в которых он набрал 24 (8+16) балла при показателе полезности «-6».